ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России сорвали атаку ВСУ на артемовском направлении

08:59
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Позиции противника уничтожены

Российские войска уничтожили позиции ВСУ на артемовском направлении. Попытка атаки украинских боевиков была сорвана, сообщили в Минобороны России.

Южнее Артемовска продолжаются тяжелые бои
ВС России отразили три атаки Киева у Артемовска и Северного

По данным военного ведомства, позиции украинских войск были поражены точными ударами артиллерии 2-го армейского корпуса. Огонь корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны также сообщили о новых трофеях, захваченных российскими военнослужащими. Это противотанковые гранатометы типа AT4 и NLAW. Как рассказали военные, украинские боевики отстреляли все гранатометы российского производства. А натовское оружие осталось нетронутым, так как в ВСУ не умеют им пользоваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ВС России
ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.