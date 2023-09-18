Позиции противника уничтожены

Российские войска уничтожили позиции ВСУ на артемовском направлении. Попытка атаки украинских боевиков была сорвана, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, позиции украинских войск были поражены точными ударами артиллерии 2-го армейского корпуса. Огонь корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны также сообщили о новых трофеях, захваченных российскими военнослужащими. Это противотанковые гранатометы типа AT4 и NLAW. Как рассказали военные, украинские боевики отстреляли все гранатометы российского производства. А натовское оружие осталось нетронутым, так как в ВСУ не умеют им пользоваться.

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