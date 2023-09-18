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Небензя заявил о бессилии ООН в решении проблем зерновой сделки

09:16
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Генсек организации пытается посредничать, но эффекта пока нет

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды нет рычагов для решения системных проблем с реализацией российской части черноморской продовольственной инициативы. Такое заявление сделал в понедельник, 18 сентября, постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
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Дипломат напомнил, что "ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично".

При этом российская сторона "не сидит сложа руки" и продолжает оказывать реальную помощь наименее развитым странам Африки, Азии и Ближнего Востока в преодолении продовольственной проблемы, цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее российское Министерство иностранных дел отмечало, что новые предложения ООН по возобновлению черноморской инициативы не могут стать основой для нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции в беднейшие регионы мира.

При этом руководитель Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский указывал, что прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для России, но Украина также остается в плюсе от отсутствия зерновой сделки.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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