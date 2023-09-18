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Зеленский признал проблемы контрнаступления ВСУ

09:55
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Россия указывала, что Украине не удалось ничего добиться на фронте

Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в интервью СBS.
Аналитики констатируют провал украинского контрнаступления

Политик, пообещав быть откровенным относительно хода контрнаступления, согласился с тезисом о проблемах ВСУ.

Зеленский заявил, что контрнаступление "не очень быстрое", а противостояние на линии фронта превратилось в артиллерийскую дуэль.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Зеленский будет уничтожен после оглашения потерь ВСУ в ходе провального контрнаступления. Как отметил аналитик, население Украины будет в шоке после публикации официальных данных по поводу количества погибших в рядах ВСУ.

При этом СМИ писали, что западные союзники Киева возмущены тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, и используют советские методики ведения боя вместо западных.

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