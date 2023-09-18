Названа причина обрушения виадука в Приморье

Пострадал один человек

Грузовик с поднятым кузовом, по предварительным данным, обрушил пешеходный виадук во Владивостоке. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Приморского края.

В региональной прокуратуре сообщили, что водитель самосвала пострадал при обрушении виадука, ему оказывают необходимую помощь.

Пешеходный переход обрушился на проезжую часть, на ней в это время никого, кроме грузовика, не было, как и на виадуке. Движение на участке автомобильной дороги перекрыто сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает ТАСС.

Как отмечает Telegram-канал Shot, после происшествия и перекрытия движения на въезде собралась гигантская пробка.

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