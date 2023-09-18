Илон Маск оценил потери ВСУ

Итог контрнаступления он назвал ничтожным

Украина потеряла слишком много людей за время контрнаступления. При этом результат действий ВСУ ничтожный, заявил американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

При всех огромных потерях в живой силе Украина не смогла существенно продвинуться на фронте, написал Маск в принадлежащей ему соцсети. Таким образом миллиардер прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса, который назвал контрнаступление ВСУ провальным, передает РИА Новости.

Маск в США в последнее время подвергается критике. Недавно вышла в свет биография предпринимателя, в которой, в частности, говорится о том, что миллиардер велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма. Утверждается, что тем самым бизнесмен сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота. Маск заявляет, что создавал Starlink для общения людей, а не для войны.

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