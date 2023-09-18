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Завербованного СБУ украинца задержали в Калужской области

10:20
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Мужчину вышлют из России

Российские спецслужбы задержали строителя в Калужского области, которого завербовала Служба безопасности Украины. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что задержанный приехал с Украины в Россию на заработки, устроился работать на стройку в Калужской области.

По данным следствия, мужчина по заданию украинских кураторов планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

Поскольку своими действиями задержанный не успел причинить ущерба национальной безопасности России, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, а также предписано покинуть российскую территорию, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он общался с сотрудником Службы безопасности Украины, который вербует добровольцев для участия в боевых действиях против армии России. Действия мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

До того дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Читы, которая по заданию представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге.

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