ВСУ дважды за утро обстреляли поселок в Курской области

Повреждено более десятка домов

Поселок Теткино Курской области дважды за утро понедельника обстреляли со стороны Украины. Повреждено более десятка домов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По данным губернатора, зафиксирован 21 прилет. Взрывы повредили крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Кроме того, повреждены коммуникации. Без электричества, воды и газа осталось несколько улиц в поселке, сообщил Старовойт в Telegram.

Глушковский район, где расположен поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Губернатор пообещал оказать помощь в ремонте всем собственникам поврежденных домов.

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