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ВСУ дважды за утро обстреляли поселок в Курской области

10:15
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Повреждено более десятка домов

Поселок Теткино Курской области дважды за утро понедельника обстреляли со стороны Украины. Повреждено более десятка домов, сообщил глава региона Роман Старовойт.

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По данным губернатора, зафиксирован 21 прилет. Взрывы повредили крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Кроме того, повреждены коммуникации. Без электричества, воды и газа осталось несколько улиц в поселке, сообщил Старовойт в Telegram.

Глушковский район, где расположен поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Губернатор пообещал оказать помощь в ремонте всем собственникам поврежденных домов.

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