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Житель Подмосковья угнал чужую машину, чтобы починить свою

10:38
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Это был отечественный автомобиль

В Подмосковье местный житель угнал отечественный автомобиль ради запчастей.

Инцидент произошел в Лобне на улице Деповской. 21-летний житель города Мытищи увидел на улице автомобиль той же модели, что и у него. Он решил угнать машину, чтобы разобрать ее на запчасти и починить собственный транспорт.

Ночью злоумышленник вскрыл дверь авто, но не смог завести двигатель. Тогда он обратился к своему знакомому с просьбой помочь отбуксовать машину в гараж.

Полицейские оперативно задержали угонщика. Сообщается, что он уже частично успел разобрать автомобиль.

"Причиной кражи машины стало желание починить свое транспортное средство аналогичной марки", - заявила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемому уже вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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