ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пекин раскрыл цели визита главы МИД Китая в Россию

10:48
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Россия и КНР продолжают укреплять партнерство

Визит китайского министра иностранных дел Ван И в Россию направлен на содействие развитию отношений двух стран. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали во внешнеполитическом ведомстве КНР.
Подоляк попытался оправдаться за слова об интеллектуальном потенциале Индии и Китая

В министерстве отметили, что китайский дипломат едет в Москву для обмена мнениями с российскими партнерами по вопросам, представляющим интерес в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

Запад недоволен укрепление партнерских отношений России и Китая и предпринимает попытки вбить клин между Москвой и Пекином. Президент США Джо Байден заявил, что КНР "не так уж и уважает Москву", о чем он якобы заявлял российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом Путин отмечал, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые помогают развитию двусторонних и межгосударственных связей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.