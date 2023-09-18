Пекин раскрыл цели визита главы МИД Китая в Россию

Россия и КНР продолжают укреплять партнерство

Визит китайского министра иностранных дел Ван И в Россию направлен на содействие развитию отношений двух стран. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали во внешнеполитическом ведомстве КНР.

В министерстве отметили, что китайский дипломат едет в Москву для обмена мнениями с российскими партнерами по вопросам, представляющим интерес в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

Запад недоволен укрепление партнерских отношений России и Китая и предпринимает попытки вбить клин между Москвой и Пекином. Президент США Джо Байден заявил, что КНР "не так уж и уважает Москву", о чем он якобы заявлял российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом Путин отмечал, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые помогают развитию двусторонних и межгосударственных связей.

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