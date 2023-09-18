На станции "Университет Дружбы Народов" начался монтаж мозаичного панно

Общая строительная готовность станционного комплекса оценивается в 80%

В ходе архитектурной отделки станции "Университет Дружбы Народов" будущей Троицкой линии Московского метрополитена строители приступили к монтажу мозаичного панно в подземном вестибюле. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, центральным элементом композиции станет солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с которым изображены единой группой фигуры представителей различных народов и культур.

"Панно площадью 40 кв. м изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты в мозаичной технике, его монтаж ведется на высоте 5-6 метров, для чего в зоне работ были установлены специальные строительные леса", – пояснил Бочкарёв.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что изображение первоначально собрано авторами в мастерской и разделено на несколько разноформатных фрагментов, которые после доставки на стройплощадку монтируются на стену над эскалаторной группой с помощью специального клея для мозаики. Всего на эти виды работ уйдет около месяца.

Авторство композиции принадлежит российским художникам и архитекторам, ранее выполнившим изображения рыб на станции Большого кольца подземки "Нагатинский Затон".

"На следующем этапе предусмотрена установка в примыкающем к вестибюлю подземном переходе второго панно за авторством того же коллектива площадью 130 кв. м, призванного развить тему дружбы народов – на нем будут запечатлены яркие силуэты крупнейших городов и столиц мира, символизирующие единство всех частей света", – добавил Кравцов.

Также, по его словам, на станции почти завершены монолитные работы, заканчивается устройство воздуховодов, продолжается монтаж электрокабеля и трубопроводов, а наверху уже началось благоустройство – выполняется асфальтирование и мощение гранитной плиткой прилегающей территории. Общая строительная готовность станционного комплекса оценивается в 80%.

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