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Российские войска отразили атаки ВСУ под Красным Лиманом

10:50
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Противник потерял 60 бойцов

ВСУ пытались атаковать российские позиции в районе Торского участка на краснолиманском направлении. Успеха атаки штурмовиков 63 механизированной бригады ВСУ не имели: они были пресечены действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

Экипажи Су-25 ударили по позициям радикалов на краснолиманском направлении
ВС России отбили две атаки на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили и о ситуации в районе Серебрянского лесничества. Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем танковых экипажей поражены подразделения 5 бригады нацгвардии Украины и 12 бригады спецназначения "Азов". 

По данным пресс-центра, уничтожена боевая машина пехоты и бронемашина. Потери противника в живой силе составили до 60 боевиков.

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