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Россия допустила выход из-под юрисдикции Международного суда ООН

11:00
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Он начал слушания по иску Украины против России

Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если он пойдет на поводу у Киева при рассмотрении иска Украины против России. Такое мнение в понедельник, 18 сентября, высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор заявил в своем Telegram-канале об отсутствии сомнений в том, что решение суда будет максимально политизированным.

Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. В этом случае Москве придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции данного суда, подчеркнул Косачев.

Заседания суда ООН, которые пройдут в Гааге с 18 по 27 сентября, посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по иску украинской стороны Украины против России о нарушении конвенции о геноциде. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что указанный иск основан на извращенной логике — коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Наряду с этим заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой поставил вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

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