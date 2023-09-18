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Латвия выгонит из страны 3,6 тысячи россиян

11:20
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Речь о тех, кто не собирается сдавать языковой экзамен

Около 3,6 тысячи проживающих в Латвии граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию страны из-за того, что они не сдали экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел прибалтийской республики Майра Розе.
Латвия может отменить постоянные ВНЖ для россиян со 2 сентября

Как уточнила чиновница, таких россиян обяжут покинуть территорию Латвии в течение 90 дней, сообщает Delfi.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что планирует обратиться в ООН и Совет Европы в связи с угрозой выселения русскоязычных граждан из Латвии. Омбудсмен назвала умышленное создание условий, при которых людей вынуждают покинуть страну, грубейшим нарушением прав граждан, особенно пожилого возраста.

Спикер российского МИД Мария Захарова еще в конце 2022 года отмечала, что "правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией, стереть народную память о священной войне и великой Победе".

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