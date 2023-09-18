Поляков возмутили заполненные продуктами российские магазины

Еще и по адекватным ценам

В Европе - новая волна протестов. Десятки тысяч людей вышли на улицы германского Магдебурга с требованиями прекратить поставки оружия киевскому режиму. Помимо рисков втягивания страны в вооруженный конфликт, собравшиеся напомнили о непомерной цене русофобской политики, которую рядовые немцы уже ощутили на себе. В то же время реальная ситуация в России для многих обывателей в старом Свете стала настоящим откровением.

Кто бы мог подумать, что рай для гурманов – это российские магазины. Но это действительность, хоть и довольно печальная для Запада. Местные блогеры без капли стеснения выкладывают в свои соцсети убийственную для европейских стран картинку: прилавки заполнены под завязку и овощами, и мясом, и икрой, и даже фастфудом. Продукция на полках пестрит разнообразием марок, в том числе, и иностранных производителей. Польские журналисты натолкнулись на блог некой Светланы, которая следит за изменением цен, документирует состояние полок в магазинах и не скрывает, что довольна тем, что происходит в стране.

"Санкции не коснулись россиян, магазины полны, а цены не такие страшные, как может показаться. Ее материалы демонстрируют хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких забот, есть гордость быть русским", - сообщает польский портал O2.

При этом в той же Европе дела обстоят куда хуже. В Германии, что ни день, то новое банкротство предприятия. Только за 6 месяцев этого года более 50000 производителей сообщили о закрытии своих компаний. Денег на поддержку бизнеса стране выделить не может, потому что все средства уходят на Украину.

В Вашингтоне тоже собирают очередной пакет помощи, ведь в гости накануне заседания Генассамблеи ООН снова прибудет украинский попрошайка.

"Зеленский приедет в Вашингтон, и Палата представителей должна проголосовать за законопроект об обороне еще на 300 миллионов долларов для Украины. Он уже получил более 113 миллиардов долларов из карманов налогоплательщиков. Я никогда не голосовал за это и не собираюсь сейчас, особенно когда Зеленский находится в городе в своей зеленой футболке и указывает Джо Байдену, что делать. Единственная позиция Америки на Украине должна заключаться в стремлении к миру, а не в финансировании войны, которая ежедневно убивает людей и наносит ущерб экономике Европы", - пишет в своих соцсетях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Как пишут американские СМИ, в Конгрессе, где балом правят республиканцы, Зеленский, скорей всего, не появится. Слишком велика вероятность нарваться на волну гнева. При этом, как пишет телеканал CNN, даже в Белом доме сомневаются, что запросы Украины по боеприпасам НАТО сможет удовлетворить. В Киеве недовольны. Глава украинской разведки сетует, что спонсоры просто лгут о состоянии своих складов, мол, вооружения у них еще достаточно. Нужно делиться.

"Мы зависим от внешних игроков. Россия в основном зависит от самой себя". Таким образом, длительная война опасна для Украины, - она истощает не только ее внутренние ресурсы, но и ресурсы западных покровителей. Некоторые украинские официальные лица начинают замечать сдвиг в готовности партнеров продолжать поддержку. Другие говорят, что поставки боеприпасов вскоре могут прекратиться, что приведет к прекращению наступательных операций", - заявил Кирилл Буданов.

Встреча в Вашингтоне для Зеленского - очередная возможность добыть и денег и вооружения. Он обязательно вспомнит и о дальнобойных ракетах "Атакамс". Они якобы должны помочь с задыхающимся украинским контрнаступом, провал которого признают и киевские власти. Свалить с больной головы на здоровую Владимир Зеленский пытается и провал ВСУ, упрекая западных партнеров в том, что они, дескать, расслабились прошлой осенью и медлили с передачей техники и боеприпасов. Так что теперь пожинают плоды.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И, несмотря на это, оно не очень быстрое. Но мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше полмили или сто метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать покоя Путину", - говорит Владимир Зеленский.

Тем более что контрнаступление ничего существенного на поле боя не изменит, тем более, не вернет потерянных территорий. Это открыто говорят уже и в Вашингтоне. Генерал вооруженных сил США Марк Милли уверен, что Киеву придется нелегко: "Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского. Для этого потребуется очень много времени".

За это время может произойти все, что угодно. Уровень поддержки Киева западными партнерами слабеет день ото дня. Некоторые политики призывают Зеленского, пока не поздно, подумать о переговорах, которые он сам же себе запретил.

"Они могли бы прийти к соглашению с меньшими территориальными потерями, чем то, что Россия уже присоединила, честно говоря. Можно было бы добиться сделки, и никто бы не погиб. У них было соглашение, Украина бы сохранилась как государство. А теперь никто даже не знает, будет ли Украина захвачена полностью. Я вот что скажу: что-то происходит, и в этом нет ничего хорошего для Украины", - заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Елена Макарова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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