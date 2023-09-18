Россия вошла в тройку самых влиятельных держав мира

Несмотря на давление со стороны Запада

Россия вошла в тройку самых сильных и влиятельных держав мира, несмотря на давление со стороны Запада. Рейтинг опубликовал журнал US News & World Report.

Как отмечают авторы статьи, наша страна добилась высокого статуса благодаря мощной экономике. В России активно развивают промышленность и сельское хозяйство, открывают новые месторождения нефти и газа, наращивают военный потенциал. Журналисты особо подчеркнули богатую российскую культуру, которая продолжает оказывать влияние на весь мир, а также отметили научные достижения нашей страны в части освоения космоса.

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