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Россия вошла в тройку самых влиятельных держав мира

11:49
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Несмотря на давление со стороны Запада

Россия вошла в тройку самых сильных и влиятельных держав мира, несмотря на давление со стороны Запада. Рейтинг опубликовал журнал US News & World Report.

Как отмечают авторы статьи, наша страна добилась высокого статуса благодаря мощной экономике. В России активно развивают промышленность и сельское хозяйство, открывают новые месторождения нефти и газа, наращивают военный потенциал. Журналисты особо подчеркнули богатую российскую культуру, которая продолжает оказывать влияние на весь мир, а также отметили научные достижения нашей страны в части освоения космоса.

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