Бельгийцы вышли протестовать против сексуального образования в школах

Власти уверяют, что родители поняли все неправильно

Масштабная акция против пропаганды нетрадиционных отношений прошла в Брюсселе. Протестующие требовали отменить новый школьный предмет и отправить в отставку министра образования. Учебный курс, который власти называют просветительским, с этого года стал обязательным. Родители опасаются, что он будет толкать детей к смене пола.

"Поговорить об этом мы можем дома", - такого мнения придерживаются родители, которые пришли на митинг в центре Брюсселя. Счёт демонстрантов - на тысячи. На всех - одно требование: отменить новую программу школьного сексуального образования . Лозунг "Руки прочь от наших детей!" стал главным.

Evras - это предмет "Воспитание отношений в эмоциональной и сексуальной жизни". Стал обязательным в 6-м начальном классе и 4-м в средней школе с периодичностью 2 часа в год. Авторы проекта обещают "ответить на вопросы по деликатным темам", включая "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы".

Родительское сообщество справедливо опасается, что под соусом разговоров в школах начнут пропагандировать смену сексуальной ориентации и гиперсексуальность. Ответом на игнорирование властей родительских просьб отменить такие эксперименты стали погромы в школах. Разбитые стекла, граффити, поджоги - школы в Шарлеруа и Льеже стали мишенями несогласных с такой школьной программой.

"Кто бы это ни сделал, это печально. Лишать детей школы, даже если ты с чем-то не согласен и делаешь это из чувство протеста, это неправильно", - говорит Эвелин Слюер, учитель 4 класса школы.

"Evras поможет найти ответы на вопросы человеку, который достиг возраста полового созревания. На уроках не будут учить, как выполнять сексуальные практики. Не будет никаких занятий, которые бы поощряли смену пола", - уверяет Каролин Дезир, министр образования сообщества Бельгии — Федерации Валлония-Брюссель.

Гендерные стереотипы, возраст согласия и не только, - подобные разговоры за школьной партой темы вызвали горячие споры в родительском сообществе. Сторонники проекта утверждают, что школа - самое подходящее место для получения достоверной информации.

"На каждом этапе жизни мы проходим сексуальное развитие. Конечно, информация, которую будут транслировать детям, должна соответствовать возрасту. В пятом классе, например, мы будем говорить не о самоудовлетворении, а о влюбленности", - говорит Вероника Тьер.

Между тем, голоса родителей звучат все громче. Акции протеста проходят уже не только в Бельгии. И транслируют одну главную мысль: 11 лет - слишком рано для разговора о сексе и вредно для юных умов. В среду в Канаде уже анонсирован "Марш миллиона". В защиту детей от идеологической обработки ЛГБТ в школах, под девизом "Оставьте наших детей в покое" выйдут родители разных конфессий и сторонники общественных организаций, защищающих традиционные ценности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"