Российские спасатели устраняют последствия разрушительного наводнения в Ливии

Они работают в Ливии на самых трудных участках

В ливийском городе Дерна, где российские спасатели помогают устранять последствия разрушительного наводнения. За сутки специалисты МЧС обследовали более трёх квадратных километров территорий, а также огромный участок береговой линии. В мобильном госпитале врачи “Центроспаса” проводят осмотр населения, раздают гуманитарную помощь.

Российские спасатели работают в Ливии на самых трудных участках. В первую очередь обследуют подвалы домов – там всё еще могут быть люди. Возможно, кто-то ещё жив и ему срочно необходима медицинская помощь. Нашей команде помогают ливийские поисковые группы. Ими руководят сотрудники МЧС России.

Накануне вечером в Ливии приземлился грузовой Ил-76 МЧС России. Спасательным самолётом в зону бедствия доставлены 30 тонн гуманитарной помощи. Это аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла и передвижные электростанции. Развёрнут полевой госпиталь аэромобильной группировки "Центроспаса". Российские врачи экстренной медицины оказывают помощь всем пострадавшим.

"Сейчас происходит в основном амбулаторный приём граждан. У кого обострение хронических заболеваний, кто-то, соответственно, с травмами, также есть и дети, которым, как говорится, по мере сил и возможностей назначаем лечение, консультируем и даём соответствующие медикаменты", - говорит Виктор Белинский, врач-анестезиолог-реаниматолог МЧС России.

Врачи аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" МЧС России в Ливии оказали помощь 35 пострадавшим от сильнейшего наводнения, среди которых трое детей. В свою очередь российские спасатели за последние сутки обследовали в зоне бедствия более 3 квадратных километров и береговую линию. Из-под завалов извлечены тела пятерых погибших. Людей искали в 75 домах и строениях. Некоторым жителям удалось спастись только благодаря тому, что во время прихода волны успели подняться на верхние этажи.

"Мы с семьёй забежали с первого этажа на четвертый, когда всё началось. Сверху было видно, как здания буквально плывут. И мы увидели, что Дерна полностью под водой. Всего за десять минут город погрузился под воду", - рассказывает местный житель.

Сколько еще человек под завалами и обломками - сказать точно никто не может. В местном Минздраве заявляют о почти трёх с половиной тысячах погибших. В тоже время представительство ООН в Ливии насчитали без малого 11 с половиной тысяч, а пропавшими без вести числятся по их данным 10 тысяч. Однако местные власти эти цифры отрицают и призывают дождаться завершения всех спасательных операций. Северо-восток Ливии затопило после мощного ливня, который принёс циклон "Даниэль". Из-за наводнения в городе Дерна разрушались сразу две плотины, огромная волна от прорыва которых буквально смыла город, что и стало главной причиной многочисленных жертв.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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