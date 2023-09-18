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Водитель грузовика пострадал в результате обрушение виадука во Владивостоке

12:05
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Конструкция полностью перекрыла проезжую часть

Пешеходный переход обрушился на федеральную трассу под Владивостоком. По предварительным данным, ЧП произошло по вине водителя грузовика, который забыл опустить кузов. В результате часть габаритного автомобиля зацепилась за виадук, и конструкция рухнула, полностью перекрыв проезжую часть. 

ЧП произошло в 15 часов по местному времени. На гострассе по улице Весенняя в пригороде Владивостока самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход. 42-метровая металлическая  балка упала прямо на проезжую часть. Это очень оживленный участок трассы. Но по чистой случайности в момент падения под виадуком никто, кроме самого большегруза, не проезжал. В Сети даже появилось видео, как один из автомобилей успел проскочить за секунду до падения балки

На место прибыли спасатели, дорожные службы и машины скорой помощи. Пострадал водитель самосвала. С переломами и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей. Внутри самого пешеходного перехода, в момент обрушения, по последней информации, никого не было.

Упавшая балка полностью перекрыла движение в город и из города. На дорогах выстроились многокилометровые пробки. Приморская прокуратура по факту ДТП организовала проверку.

Стоит отметить, что это уже не первый случай во Владивостоке, когда самосвалы с поднятым кузовом сбивают надземные переходы. Подобная авария произошла здесь же, в районе улицы Весенней в 2011 году. Водитель большегруза тогда погиб.

Сейчас на месте продолжают работать дорожные службы и спасатели. Им необходимо поднять многотонную балку. Сейчас  решают, каким образом это сделать. Сроки, когда откроют движение по трассе, пока не называют.

Ольга Скрипникова. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
Обрушение виадука в Приморье
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