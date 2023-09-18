Водитель грузовика пострадал в результате обрушение виадука во Владивостоке

Конструкция полностью перекрыла проезжую часть

Пешеходный переход обрушился на федеральную трассу под Владивостоком. По предварительным данным, ЧП произошло по вине водителя грузовика, который забыл опустить кузов. В результате часть габаритного автомобиля зацепилась за виадук, и конструкция рухнула, полностью перекрыв проезжую часть.

ЧП произошло в 15 часов по местному времени. На гострассе по улице Весенняя в пригороде Владивостока самосвал с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход. 42-метровая металлическая балка упала прямо на проезжую часть. Это очень оживленный участок трассы. Но по чистой случайности в момент падения под виадуком никто, кроме самого большегруза, не проезжал. В Сети даже появилось видео, как один из автомобилей успел проскочить за секунду до падения балки

На место прибыли спасатели, дорожные службы и машины скорой помощи. Пострадал водитель самосвала. С переломами и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей. Внутри самого пешеходного перехода, в момент обрушения, по последней информации, никого не было.

Упавшая балка полностью перекрыла движение в город и из города. На дорогах выстроились многокилометровые пробки. Приморская прокуратура по факту ДТП организовала проверку.

Стоит отметить, что это уже не первый случай во Владивостоке, когда самосвалы с поднятым кузовом сбивают надземные переходы. Подобная авария произошла здесь же, в районе улицы Весенней в 2011 году. Водитель большегруза тогда погиб.

Сейчас на месте продолжают работать дорожные службы и спасатели. Им необходимо поднять многотонную балку. Сейчас решают, каким образом это сделать. Сроки, когда откроют движение по трассе, пока не называют.

Ольга Скрипникова. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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