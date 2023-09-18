Россиян начнут сажать в тюрьму за сбор краснокнижных грибов

Изменения вступят в силу с 1 октября

В России с октября вступает в силу новый закон, регламентирующий добычу грибов из особого охранного перечня. Отныне в Уголовном кодексе предусмотрена серьёзная ответственность за их незаконный сбор и уничтожение. Безусловно тех, кто случайно наступят на редкие грибы, занесённые в Красную книгу, считать нарушителями не будут.

Любому грибнику знакомо приятное волнение при виде такого красавца под елкой. Но любители тихой охоты сейчас переживают из-за другого. В октябре вступает в силу новая поправка к Уголовному кодексу про сбор и уничтожение редких видов грибов. Ответственность за нарушение - строже, чем за незаконную охоту.

"Даже лишение свободы до девяти лет и штраф, либо собственно и то и то, до 3000000 руб. Это крайне серьезные санкции, который ранее в Уголовном кодексе отсутствовали", - говорит Николай Ахматович, начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий комитета по природопользованию.

Дмитрий Комаров - грибник с 40-летним стажем. Правила поведения в лесу знает с детства: "В лесу надо вести себя аккуратно, потому что мы тут гости, и надо уважать лес. Если гриб я не буду брать, я никогда его не трогаю, просто обхожу. И всем советую так делать".

Дмитрий говорит: людей в лесу много, есть и такие, кто не пройдет мимо, даже если гриб не нужен. Получается, что с новым законом это просто опасно?

Новый закон должен защитить лес, в первую очередь, от тихих охотников именно за редкими грибами, ведь некоторые их виды считаются целебными. И еще от тех, кто превратил исконно русское занятие в сезонный бизнес. Грибы порой вывозят из леса без разбору и в огромных количествах.

"После таких вот грибников, которые особенно собирают на продажу и могут приходить в лес натурально с граблями, оставляя после себя выжженные поля", - говорит Людмила Калинина, научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН.

Микологи говорят: редкие растения и животные уже давно под охраной государства, и за грибы было как-то обидно. Ведь это необходимые представители лесной экосистемы, природные редуценты - разрушают остатки отмерших живых организмов и возвращают в почву минералы. А исчезающие виды ценны еще и своей необычной внешностью.

Например, саркосома шаровидная, решеточник красный, сводчатый звездовик или спорассис курчавый - они совсем непохожи на классические грибы. Но некоторые краснокнижные виды запросто можно спутать с обычными сыроежками, подберезовиками или даже белыми. Разницу увидит лишь специалист.

Микологи советуют грибникам еще раз изучить Красные книги своих регионов, с большой долей вероятности в новый охранный перечень попадут позиции именно оттуда. А еще не стоит заниматься сбором лесного урожая в заказниках. Особенно на Кавказе и Дальнем Востоке.

"Поскольку Кавказ и Дальний Восток богаты во флористическом плане - там большое разнообразие высших растений, древесных растений, и в связи с этим разнообразие грибов, которые охраняются там будет выше", - говорит Людмила Калинина.

Заглядывать в лукошки каждого, кто выйдет из леса, конечно, никто не собирается, да это и невозможно. Ответственные за исполнение нового закона намерены мониторить места продаж, в том числе и в интернете.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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