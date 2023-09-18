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В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО

11:30
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Виной тому - фильм

У властей Венгрии усилились сомнения на счет того, стоит ли принимать в НАТО Швецию.

Своими опасениями поделился спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер после того, как в шведских школах начали показывать фильм с жесткой критикой состояния венгерской демократии.

"Думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, выраженное в этом маленьком фильме", - сказал венгерский политик (цитата по ТАСС).

Будапешт подумает о том, стоит ли парламенту ратифицировать документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Стокгольма мало шансов попасть в НАТО из-за того, что местные власти позволяют РПК свободно проводить демонстрации, которые, по словам турецкого лидера, восхваляют терроризм.

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