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MW: Из ста призванных в ВСУ украинцев выживают десять

11:34
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Данными поделился офицер призывной службы Украины

Потери Вооруженных сил Украины в последнее время огромны – до 90% личного состава. Из сотни призванных в строю остаются 10-20 человек, остальные убиты, тяжело ранены либо стали инвалидами, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на офицеров призывной службы Полтавской области.

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По данным издания, минобороны Украины расширило круг граждан, которых могут призвать в армию. Теперь от призыва не освобождаются мужчины с гепатитом, ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом.

Американские эксперты признают, что заявления западных политиков и военных о том, что запасы оружия у России быстро иссякнут, оказались очень далеки от реальности. Работа российской артиллерии на линии соприкосновения не прекращается ни на минуту, устраивая боевикам ВСУ "ад на земле".

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