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Совбез Грузии заявил о готовящемся в стране госперевороте

12:03
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Ведомство назвало организаторов

Группа лиц на территории Грузии и за ее пределами планирует в октябре-декабре 2023 года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки. Заявление такого содержания опубликовала в понедельник, 18 сентября, Служба государственной безопасности Грузии.
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Спецслужба назвала зачинщиками госпереворота, в частности, экс-главу МВД Вано Мерабишвили и заместителя военной контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе.

Они, по данным грузинского Совбеза, планируют дождаться оглашения решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз. Если Брюссель откажет Тбилиси, заговорщики обвинят власти Грузии в лоббировании российских интересов и спровоцируют беспорядки для свержения власти, сообщает "Интерфакс".

При этом в Грузии продолжается обсуждение возможного импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Ей вменяют нарушение конституции, запрещающей главе государства совершать зарубежные поездки без разрешения правительства.

Однако Зурабишвили заявила, что отказывается покидать свою должность, и предложила оппонентам "перестать мечтать" о ее возможной отставке.

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