Появились фото из поездки Медведева на полигон в ДНР

Зампред Совбеза приехал по поручению Путина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
Он ознакомился с ходом подготовки контрактников и с условиями службы, передает ТАСС.
Медведев приехал на полигон по поручению президента России и Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина.
Это уже не первое посещение Медведева новых российских регионов. В прошлом году он приезжал в Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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