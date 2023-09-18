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Появились фото из поездки Медведева на полигон в ДНР

12:00
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Зампред Совбеза приехал по поручению Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

Он ознакомился с ходом подготовки контрактников и с условиями службы, передает ТАСС.

Медведев приехал на полигон по поручению президента России и Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина.

Это уже не первое посещение Медведева новых российских регионов. В прошлом году он приезжал в Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

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