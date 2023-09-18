На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны

Кадровые перестановки произошли после смены главы ведомства
Кабмин Украины уволил шестерых из семи заместителей министра обороны.
Со своих постов ушли Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.
Также уволен государственный секретарь министерства Константин Ващенко, передает ТАСС.
Ранее на Украине сменился министр обороны – им стал Рустем Умеров, в прошлом глава Фонда государственного имущества Украины.
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