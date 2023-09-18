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На Украине уволили шестерых заместителей министра обороны

13:04
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Кадровые перестановки произошли после смены главы ведомства

Кабмин Украины уволил шестерых из семи заместителей министра обороны.
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Со своих постов ушли Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко. Свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Также уволен государственный секретарь министерства Константин Ващенко, передает ТАСС.

Ранее на Украине сменился министр обороны – им стал Рустем Умеров, в прошлом глава Фонда государственного имущества Украины.

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