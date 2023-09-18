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Польша пригрозила не пустить Украину в ЕС из-за споров по экспорту зерна

12:18
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Киев пригрозил Польше судом

Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Такое заявление сделал в понедельник, 18 сентября, польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

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Политик напомнил, что при вступлении Польши в Евросоюз Варшаве пришлось выполнить целый ряд условий, которые "были навязаны очень жестко". Аналогичные условия, по словам Телуса, должен выполнить и Киев.

Глава польского Минсельхоза потребовал решить вопрос с экспортом украинского зерна так, чтобы не ставить в невыносимое положение национальных сельхозпроизводителей в странах Восточной Европы.

При этом Украина объявила, что начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) к Польше, Венгрии и Словакии из-за решения этих трех стран запретить ввоз украинского зерна вопреки заключению Еврокомиссии, сообщает РБК.

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