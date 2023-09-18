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Брюссель отказался упростить Украине вступление в ЕС ради переговоров с Россией

12:37
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Мирное урегулирование конфликта с Россией не даст Украине поблажек

Евросоюз не готов ускорить процесс вступления Украины в содружество, даже если Киев согласится начать переговоры с Москвой. Об этом заявил в понедельник, 18 сентября, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Чиновник подчеркнул, что длительность интеграционного процесса обусловлена необходимостью изменения законодательства и инфраструктуры страны-соискателя.

Бретон пообещал, что Брюссель сделает все, чтобы "помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов". При этом для возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом требуется "дать Украине возможности, благодаря которым она будет принимать решение в подходящий момент, в соответствии с соотношением сил", цитирует представителя Евросоюза ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.

В Европе не рвутся принимать Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил, что практические результаты для Украины, ожидавшей на саммите НАТО в Вильнюсе приглашения в альянс, оказались скромными.

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