В Киеве заявили о беспрецедентной атаке российской авиации

Беспилотники и тактическая авиация атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами

Беспрецедентное количество российской авиации находилось минувшей ночью в воздушном пространстве вокруг зоны специальной военной операции России. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным Игната, в воздух поднималось несколько десятков бортов. Спикер ВСУ отметил, что это нетипично для ночного времени. Как сообщил Telegram-канал Klymenko Time, беспилотники и тактическая авиация атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-34 Воздушно-космических сил в зоне СВО. Как рассказал командир экипажа, цель была успешно поражена – это подтвердили наблюдатели с земли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"