Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

Он поблагодарил москвичей за поддержку

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Инаугурации прошла в концертном зале "Зарядье".

Избранный глава города принес присягу - слова клятвы о соблюдении Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, а также устава и законов столицы. В завершении торжественной церемонии председатель Мосгоризбиркома вручил градоначальнику удостоверение и должностной знак Мэра Москвы. Это медальон на цепи, в центре которого размещено серебряное изображение святого Георгия Победоносца - герба столицы, символизирующего защиту Отечества и своего города.

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, а также представители федеральных и городских органов власти, общественные деятели, артисты театра и кино.

По итогам выборов, прошедших 10 сентября, Сергей Собянин одержал убедительную победу, набрав почти 76,5% голосов избирателей. Этот результат отражает признательность москвичей за те масштабные преобразования, которые делают жизнь в мегаполисе ещё комфортнее и интереснее.

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