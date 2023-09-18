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Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

12:38
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Он поблагодарил москвичей за поддержку

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Инаугурации прошла в концертном зале "Зарядье".
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Избранный глава города принес присягу - слова клятвы о соблюдении Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, а также устава и законов столицы. В завершении торжественной церемонии председатель Мосгоризбиркома вручил градоначальнику удостоверение и должностной знак Мэра Москвы. Это медальон на цепи, в центре которого размещено серебряное изображение святого Георгия Победоносца - герба столицы, символизирующего защиту Отечества и своего города.

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, а также представители федеральных и городских органов власти, общественные деятели, артисты театра и кино.

По итогам выборов, прошедших 10 сентября, Сергей Собянин одержал убедительную победу, набрав почти 76,5% голосов избирателей. Этот результат отражает признательность москвичей за те масштабные преобразования, которые делают жизнь в мегаполисе ещё комфортнее и интереснее.

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