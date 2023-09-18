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От "большой четверки" потребовали отменить плату за раздачу интернета с мобильного

12:44
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Операторам отправлено предупреждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от операторов "большой четверки" - МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2" - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Операторам направлено соответствующее предупреждение, передает РИА Новости. 

Операторы не дали достаточного обоснования для взимания денег за эту услугу. В связи с этим плата за раздачу интернета должна быть отменена в течение месяца.

Проверка операторов "большой четверки" была инициирована в конце августа 2023 года. Пользователи жаловались на то, что при раздаче интернета операторы либо ограничивали трафик, предлагали подключить "премиальную" подписку, либо платить за каждый гигабайт интернета.

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