Пескова спросили о госпитализации Кадырова

Встречи с Путиным не было

В Кремле нет информации по поводу возможной болезни госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также опроверг информацию о якобы встрече Кадырова с Путиным в минувшее воскресенье, 17 сентября.

"Никаких встреч с Путиным не было", - подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее ряд telegram-каналов распространили информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы был тяжело болен и скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента.

В ответ на эти сообщения глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео своей прогулки.

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