Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Президент принял участие в церемонии инаугурации мэра

Владимир Путин принял участие в церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. Инаугурация проходит в концертном зале "Зарядье".

По словам президента, результат Собянина на выборах убедительно доказывает широкую поддержку со стороны москвичей.

"На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75 процентов избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое главное и в первую-то очередь результатов работы", – сказал президент.

Путин отметил, что в Москве последовательно создается прогрессивная среда, город ощутимо опережает многие мировые столицы. Особо глава государства отметил развитие транспортной инфраструктуры столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"