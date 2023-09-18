Кремль опроверг возвращение масочного режима

Специалисты следят за ситуацией

В Кремле пока не принимали решений о введении масочного режима. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя эпидемиологическую обстановку, чиновник подтвердил, что "сезонность определенная есть: возможно, сезонный рост заболеваемости". В администрации главы государства ожидают ориентировку на этот счет от эпидемиологов.

Песков добавил, что централизованная кампания по вакцинации от гриппа в Кремле "никак не предусмотрена", хотя каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, прививался ли от гриппа Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Доме правительства России временно вводят масочный режим в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что в масштабах всей страны вводить масочный режим пока нет необходимости, однако в учреждениях могут вводиться локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости.

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