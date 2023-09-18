Песков усомнился в понимании Шольцем ситуации на Украине

Канцлер ФРГ порассуждал на тему переговоров Москвы и Киева

Заявления главы федерального правительства Германии Олафа Шольца об условиях переговоров между Россией и Украиной говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел. Такое заявление сделал в понедельник, 18 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чиновник оценил утверждения Шольца о том, что основным условием для переговоров России с Украиной может стать только вывод российских войск из зоны спецоперации.

Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Песков отмечал, что Шольц, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, не может выступать посредником в урегулировании украинского кризиса. Чиновник заявил, что эти политики "хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили".

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