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Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

13:05
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Президент принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы

Владимир Путин принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы и поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в концертном зале "Зарядье".

"Уважаемый Сергей Семенович, я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив", – сказал Путин.

Президент отметил одно из важнейших достижений – модернизацию транспортной системы.

"Имею в виду, конечно, общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву", – пояснил Путин.

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