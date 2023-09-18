Две украинские диверсионные группы ликвидированы в Запорожье

Уничтожено несколько десятков боевиков

Две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидировали ВС России возле Старомайорского в ДНР. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ДРГ концентрировались в зоне соприкосновения.

Кроме того, российские военные уничтожили группу хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков. Они пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.

По данным Рогова, потери противника исчисляются десятками боевиков. Также уничтожено три боевые машины. Рогов назвал это тройным успехом на небольшом участке фронта, передает ТАСС.

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