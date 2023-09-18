ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две украинские диверсионные группы ликвидированы в Запорожье

13:10
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Уничтожено несколько десятков боевиков

Две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидировали ВС России возле Старомайорского в ДНР. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ДРГ концентрировались в зоне соприкосновения.

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Белгородской области разоблачили фейк о нескольких ДРГ

Кроме того, российские военные уничтожили группу хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков. Они пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное.

По данным Рогова, потери противника исчисляются десятками боевиков. Также уничтожено три боевые машины. Рогов назвал это тройным успехом на небольшом участке фронта, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Удар по диверсантам ВСУ
Удар по диверсантам ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.