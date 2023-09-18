Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса "Пирола"

Он достаточно заразен

Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций.

Об этом в понедельник, 18 сентября, заявили в Роспотребнадзоре. Этот подвид "Омикрона" более заразен, чем его предшественники.

Против "Пиролы" будут эффективны вакцины, созданные под омикрон-штамм, заверили в ведомстве.

Как ожидается, пик заболеваемости "Пиролой" придется на ноябрь. В России эту разновидность возбудителя COVID-19 пока не выявили. Оснований для ввода масочного режима нет.

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