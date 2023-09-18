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ООН: Украина выкачала все ресурсы для помощи другим странам

13:41
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

При этом в мире наблюдается "отчаянная" ситуация с продовольствием

Украина "выкачала весь кислород из комнаты", заявила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

Маккейн пояснила, что Украина выкачала все ресурсы и на продовольственную помощь другим странам, в частности, Афганистану, не хватает средств.

Она подчеркнула, что, хотя многие понимают важность поддержки Украины, в мире много горячих точек, жители которых нуждаются в помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отмечал, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды нет рычагов для решения системных проблем с реализацией российской части черноморской продовольственной инициативы.

При этом российский лидер Владимир Путин указывал, что Россия использует все свои возможности для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. Москва уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями.

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