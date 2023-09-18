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Роспотребнадзор подтвердил наличие тестов и вакцин от нового варианта COVID-19

13:39
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Препараты снизят число тяжелых случаев заболевания

Вариант коронавируса "Пирола" определяется тестами, которые существуют в России. Как заявили в Роспотребнадзоре, существуют в стране и препараты для эффективного лечения зараженных этим штаммов пациентов

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В ведомстве подчеркнули, что вакцины, созданные под вариант "Омикрон", эффективны для снижения тяжелых форм заболевания. Также применение этих препаратов снизит число госпитализаций, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вводить ограничительные меры – к примеру, масочный режим – в России не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. Ограничения локального характера могут быть введены в учреждениях на определенный период.

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