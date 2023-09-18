Литва предложила ЕС выработать общий подход к конфискации российских машин

В странах ЕС десятки тысяч таких автомобилей, заявили в Вильнюсе

На территории Евросоюза находятся тысячи и десятки тысяч автомобилей, зарегистрированных в России — Брюсселю нужно продумать единый подход к решению этого вопроса. Такое мнение в понедельник, 18 сентября, высказал руководитель таможенной службы Литвы Дарюс Жвиронас.

Чиновник отметил, что "по поводу автомобилей существует молчание, как применяется толкование — применяется ли оно только вперед, применяется ли оно назад во времени, могут ли автомобили, въехавшие до 8 августа, пребывать в течение определенного периода времени или они должны быть изъяты сегодня", сообщает ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс задался вопросом, "почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть". По мнению министра, "если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии", а в случае отказать перерегистрировать такой автомобиль он предложил его конфисковать.

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