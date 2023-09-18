Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Президент выступил на церемонии инаугурации мэра столицы

Прогрессивная и комфортная среда, которая создается в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

"В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.

Президент отметил, что набранный высокий темп преобразований обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи. Путин уверен, что управленческая команда столицы "будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития".

Также глава государства отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством России и федеральными органами власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"