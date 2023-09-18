ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

13:49
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Президент выступил на церемонии инаугурации мэра столицы

Прогрессивная и комфортная среда, которая создается в Москве, ощутимо опережает многие мировые столицы. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

"В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации", - сказал Путин.

Президент отметил, что набранный высокий темп преобразований обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи. Путин уверен, что управленческая команда столицы "будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития".

Также глава государства отметил эффективную систему взаимодействия, выстроенную между мэрией Москвы, правительством России и федеральными органами власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
Владимир Путин
Владимир Путин
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.