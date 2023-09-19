В Москве прошел финал конкурса "Билет в Арктику"

Победители отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров
В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Билет в Арктику", который проводится в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".
Мероприятие знакомит молодёжную аудиторию с достижениями российских учёных в области освоения и сохранения Арктического региона. В финал вышло 30 претендентов. Участники представили свои проекты, среди которых: обновление полярных станций; разработка подводных роботов, фильтрующих частицы микропластика; приложение для туристов, помогающее идентифицировать местные виды растений и животных.
Жюри отобрало десять победителей, они отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"