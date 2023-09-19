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В Москве прошел финал конкурса "Билет в Арктику"

15:02
  • вторник
  • 19 сентября 2023

Победители отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса "Билет в Арктику", который проводится в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Мероприятие знакомит молодёжную аудиторию с достижениями российских учёных в области освоения и сохранения Арктического региона. В финал вышло 30 претендентов. Участники представили свои проекты, среди которых: обновление полярных станций; разработка  подводных роботов, фильтрующих частицы микропластика; приложение для туристов, помогающее идентифицировать местные виды растений и животных.

Жюри отобрало десять победителей, они отправятся в научную экспедицию на Кольский полуостров.

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Финал конкурса "Билет в Арктику"
Финал конкурса "Билет в Арктику"
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