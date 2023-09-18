При широкой поддержке москвичей: Собянин вступил в должность мэра Москвы

За него проголосовали больше 76% москвичей

Сегодня Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония прошла в концертном зале парка "Зарядье". Поздравить главу города приехал Владимир Путин. Президент отметил высокий показатель Сергея Собянина на выборах и широкую поддержку со стороны москвичей, а также важные проекты, которые реализуются в столице.

В торжественном убранстве концертного зала парка "Зарядье" все продумано до мелочей. Гости, среди которых - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министры правительства Москвы, депутаты, губернатор Подмосковья, деятели культуры и представители общественных организаций, приветствуют избранного мэра. Победа Сергея Собянина на прошедших выборах стала безоговорочной и уверенной. Он победил с колоссальным отрывом от конкурентов - свыше 76% избирателей отдали свой голос за Сергея Собянина. Это ни много, ни мало оценка всех преобразований, которые переживает столица. С этого свою поздравительную речь начал Владимир Путин.

"На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75 процентов избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое-то главное, в первую очередь, результатов работы. Среди видимых достижений – их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека – это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы. Мы много об этом говорим, Вы много уделяете этому внимания. Имею в виду, прежде всего, конечно, общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву", - сказал Владимир Путин.

В Москве с 2011 года построены почти 1400 километров дорог, а ведь это пятая часть всех дорог. Возведено свыше 400 новых тоннелей, эстакад и мостов. Чего стоят запущенные Московский скоростной диаметр и Северо-Западная хорда, длиной более 80 километров, связавшая сразу 4 столичных округа. Близится к завершению строительство Южной рокады общей длиной порядка 40 километров. В метро появляются новые станции. Бурно развивается наземный общественный транспорт. Приобретают современный облик школы, поликлиники, больницы. В столице введен новый стандарт поликлиник, завершена реконструкция 50 процентов этих медицинских учреждений.

"Позитивные перемены активно идут во всей социальной сфере. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев, защитников России. В городе последовательно, настойчиво создаётся прогрессивная, комфортная среда. Делается всё необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга, и здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы, – хочу это подчеркнуть, – именно ощутимо опережает многие мировые, значимые агломерации. Набранный высокий темп преобразований обязывает, конечно, руководство города ставить на ближайшие пять лет ещё более сложные, амбициозные задачи. Уверен, что управленческая команда нашей столицы будет идти только вперёд, концентрировать усилия на важнейших направлениях, добиваться успешного внедрения новых идей и решений и вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития", - заявил Владимир Путин.

И москвичи – свидетели всех этих позитивных перемен в области образования, здравоохранения, транспорта, общественных пространств, благоустройства, безопасности, экономики города. Произнося слова присяги, Сергей Собянин озвучивает, пожалуй, главное, что легло в основу всех преобразований: "Служить процветанию города и благополучию его жителей".

"Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию, Федеральное законодательство, устав и законы города Москвы. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - сказал Собянин.

После присяги он поставил под документом свою подпись, получил удостоверение и должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы - Георгий Победоносец, поражающий копьем Змея. Обращаясь к гостям церемонии, Собянин отметил, что прошедшие выборы показали высокий уровень доверия москвичей. И это - начало нового этапа работы и развития города.

"Город - это та реальность, которую мы вместе с вами должны менять в лучшую сторону. Делать так, чтобы мы гордились своим городом, любили свой город, потому что это наша судьба, потому что это наша Москва, потому что это наша столица", - сказал Сергей Собянин.

Мэр поблагодарил избирателей за проявленную гражданскую позицию и подчеркнул, что впереди ждёт большая, трудная, интересная работа. Срок полномочий столичного градоначальника - 5 лет. Согласно столичному законодательству в день вступления в должность избранного мэра члены правительства Москвы слагают свои полномочия.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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