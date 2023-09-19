Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Чем меньше дел вы запланируете на сегодня, тем лучше

Овны

Не давайте сбить себя с толку: не слушайте советчиков и не берите трубку, если звонит незнакомый номер. Мошенники и манипуляторы сегодня активны как никогда.

Тельцы

Осторожно, вы можете остаться с разбитым сердцем! Прежде чем считать кого- то любовью всей жизни, убедитесь, что на этого человека действительно можно положиться!

Близнецы

Внимательность на максимум: дома могут возникнуть мелкие поломки, проблемы с сантехникой или водоснабжением. День полон неожиданностей, будьте начеку.

Раки

Идеи, которые посетят вас сегодня, могут показаться удачными! Но звезды предупреждают: отнеситесь к ним критично. И к предложениям знакомых тоже – они могут оказаться нереальными.

Львы

Думать, как лучше потратить деньги, которых еще нет, - неблагодарное занятие! Отбросьте эти мысли и сосредоточьтесь на тех суммах, которыми вы уже располагаете.

Девы

Солнце в вашем знаке сцепилось с коварным Нептуном. Эта мутная планета может подсунуть вам в собеседники обманщиков и проходимцев, будьте внимательнее.

Весы

Чем меньше дел вы запланируете на сегодня, тем лучше – день не создан для трудовых подвигов. И будьте осторожны с лекарствами и жидкостями, особенно алкоголем.

Скорпионы

Луна в вашем знаке настроена категорично. Всё или ничего и никаких компромиссов. Другие планеты тоже не так уж щедры. Так что настройтесь радоваться всему, даже мелочам.

Стрельцы

Домашние проблемы могут неожиданно сказаться на вашей карьере или помешать в работе. Постарайтесь переключиться и не отвлекаться на семейные дела.

Козероги

Поближе к реальности! В целом вы не склонны выдавать желаемое за действительное, но сегодня легко можете нафантазировать что-то или приукрасить, а потом расстроитесь.

Водолеи

Странное событие или новость могут выбить вас из колеи. Справиться поможет трезвая оценка: насколько то, о чем вы переживаете, будет важно через год? Побольше оптимизма.

Рыбы

Ссоры, конфликты, разрыв отношений, неспособность договориться с оппонентами. Сегодняшний день непростой, но деловой настрой и хладнокровие вас спасут.

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