В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа

Привиться можно в поликлиниках и мобильных пунктах

В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Привиться можно не только в своей поликлинике, но и в мобильных пунктах по дороге на работу.

В городе их 16. Находятся они для удобства рядом с метро, один из них - около станции "Новогиреево". Процедура занимает немного времени: вначале консультация с терапевтом и, если он даст одобрение, сделают прививку. Мобильные пункты узнать просто. Это палатка с надписью: "Здесь вакцинируют от гриппа бесплатно", а также машина скорой помощи. Она оснащена необходимым оборудованием для хранения и транспортировки вакцины.

"Увидела на улице палатки и решила, что нужно это сделать - вакцинироваться от гриппа. Сейчас идет волна, на Москву надвигается, поэтому хочется себя в первую очередь обезопасить, и свою семью обезопасить, у меня уже тоже родители вакцинировались", - говорит москвичка Олеся Лапухова.

"Вакцина безопасна, подготовка специальная не требуется, могут быть побочные эффекты в виде субфебрильной температуры, отека в месте укола, покраснения. Данные симптомы проходят в течение двух дней, никаких специальных препаратов принимать не нужно", - объясняет Мария Милова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №175.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"