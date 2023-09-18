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В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа

15:05
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Привиться можно в поликлиниках и мобильных пунктах

В Москве стартовала масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Привиться можно не только в своей поликлинике, но и в мобильных пунктах по дороге на работу.

В городе их 16. Находятся они для удобства рядом с метро, один из них - около станции "Новогиреево". Процедура занимает немного времени: вначале консультация с терапевтом и, если он даст одобрение, сделают прививку. Мобильные пункты узнать просто. Это палатка с надписью: "Здесь вакцинируют от гриппа бесплатно", а также машина скорой помощи. Она оснащена необходимым оборудованием для  хранения и транспортировки вакцины.

"Увидела на улице палатки и решила, что нужно это сделать - вакцинироваться от гриппа. Сейчас идет волна, на Москву надвигается, поэтому хочется себя в первую очередь обезопасить, и свою семью обезопасить, у меня уже тоже родители вакцинировались", - говорит москвичка Олеся Лапухова.

"Вакцина безопасна, подготовка специальная не требуется, могут быть побочные эффекты в виде субфебрильной температуры, отека в месте укола, покраснения. Данные симптомы проходят в течение двух дней, никаких специальных препаратов принимать не нужно", - объясняет Мария Милова, врач-эпидемиолог городской поликлиники №175.
 

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