Москвича задержали за истязание котенка. Живодер превратил его жизнь в ад

Возбуждено уголовное дело

Издевался и выкладывал это в Сеть! В Москве задержали жителя Царицына, который истязал котёнка. Мужчина превратил жизнь животного в ад и щедро делился видео с интернет-сообществом. Кадры увидели неравнодушные горожане и обратились в полицию. Какие цели преследовал живодёр? И где сейчас кот?

Рыжий котенок пока еще не понимает, что теперь в безопасности. Его едва успели спасти от живодера, который изощрялся в своих издевательствах.

"У него травма - он его душил и в микроволновке пытался запечь. Нарушения, возможно, внутренних органов. Этот больной человек стал издеваться над котенком, выставлять в соцсети, привлекать внимание к себе", - рассказывает зоозащитник Эльдар Хантемиров.

Эти видео житель подмосковного Домодедово снимал сам: вот он хватает котенка, запихивает в микроволновку, выставляет режим и поджаривает его около десяти секунд. Систематически душил животное и вытворял мерзости. Все свои издевательства мужчина выкладывал в соцсети и в чаты, и охотно отвечал соседям.

Живодера вычислили, оказалось, что он мучает кота на складе в районе Царицыно, жители и зоозащитники вызвали полицию. Мучителем оказался 33-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

"Отвезли его в отдел, забрали это чудо. Я его забираю себе. Когда его на руки взял, у меня полились слезы. Как можно такое существо закидывать в микроволновку, душить, выставлять это все. Он еще писал моей жене Юле, которая увидела это в чате в Домодедово, что если она не приедет к нему, то он его убьет. То есть мы фактически спасли ему сегодня жизнь", - говорит Артем Шапкин.

От охранников зоозащитники узнали, что это не первый замученный питомец. До этого у мужчины уже был кот, который исчез. Рыжего котенка отнесли в ветклинику. Теперь его зовут Кузя, он дома. И у него появился старший друг, в компании которого ему предстоит учиться снова доверять людям.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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