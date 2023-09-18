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В Турции одновременно взорвали девять многоэтажек (видео)

14:27
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Дома стали непригодны для жизни после землетрясения

В пострадавшей от землетрясений турецкой Малатье одновременно снесли девять 15-этажных домов.

Дома стали непригодны для проживания из-за полученных повреждений. Снос произвели с помощью 1600 килограммов взрывчатки.

Малоэтажки в Малатье сносят с помощью строительной техники, передает турецкое агентство Anadolu. Всего в городе после землетрясения снесли шесть тысяч домов.  

Разрушительное землетрясение в Турции произошло в феврале 2023 года. Подземные толчки магнитудой 7,7 затронули 18 провинций. Погибли более 50 тысяч человек, разрушены 680 тысяч жилых домов.

По факту трагедии были возбуждены уголовные дела, арестованы более 200 человек. По словам экспертов, многие разрушенные здания были построены с нарушением технологий и из некачественных материалов.

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