В России начались масштабные учения по защите Севморпути

Они носят исключительно оборонительный характер

Минобороны России сообщило о начале учений Тихоокеанского флота (ТОФ) "Финвал-2023" по защите Северного морского пути.

Отработка стартовала в северо-восточной части Берингова моря. Учения проходят под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ), в них примут участие около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники.

Экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг", атомного подводного ракетного крейсера "Томск" и берегового ракетного комплекса "Бастион" отработали нанесение ракетного удара. Ткже была проведена стрельба крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс".

"Стрельба <…> была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море", - объяснили в Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что подобные учения носят исключительно оборонительный характер.

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