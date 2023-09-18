ВС России поразили украинские склады снарядов с обедненным ураном

Также уничтожены ракеты Storm Shadow

Склады ВСУ, на которых хранились снаряды с обедненным ураном, подверглись ударам Вооруженных сил России. Все цели поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

Целью стали места хранения киевским режимом боеприпасов с обедненным ураном. Также поражены склады с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Нанесен удар и по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.

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