Экс-премьер Словакии допустил прекращение поставок оружия Киеву

Роберт Фицо намерен вернуться во власть
Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Такое заявление сделал в понедельник, 18 сентября, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Роберт Фицо.
Политик объяснил свою позицию тем, что новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий.
Фицо также выразил убежденность в том, что странам Запада вместо накачивания Украины оружием необходимо поспособствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости.
Ранее западные СМИ предупредили, что Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в европейской стране в сентябре в случае успеха Роберта Фицо, который "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану".
При этом Украина полагается на помощь Словакии, в том числе в вопросе импорта в страну электроэнергии. Об этом заявил премьер-министра страны Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим коллегой Людовитом Одором.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"