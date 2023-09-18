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Экс-премьер Словакии допустил прекращение поставок оружия Киеву

14:21
  • понедельник
  • 18 сентября 2023

Роберт Фицо намерен вернуться во власть

Словакия прекратит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Такое заявление сделал в понедельник, 18 сентября, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Роберт Фицо.

Политик объяснил свою позицию тем, что новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий.

Фицо также выразил убежденность в том, что странам Запада вместо накачивания Украины оружием необходимо поспособствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ предупредили, что Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в европейской стране в сентябре в случае успеха Роберта Фицо, который "расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану".

При этом Украина полагается на помощь Словакии, в том числе в вопросе импорта в страну электроэнергии. Об этом заявил премьер-министра страны Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим коллегой Людовитом Одором.

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Роберт Фицо
Роберт Фицо
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