ФСБ пресекла подготовку терактов в Ростовской области

У подозреваемых изъяты четыре бутылки зажигательной смеси

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли на территории Ростовской области подготовку диверсионно-террористических актов, сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что задержаны двое российских граждан, действовавших по заданию запрещенной в России террористической организаций "Легион "Свобода России". Оба злоумышленника были задержаны в момент подготовки к поджогу административного здания.

У подозреваемых изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, заявления для вступления в "ЛСР".

Возбуждены уголовные дела.

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